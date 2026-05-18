Johnny Herrera bajó el perfil al golazo de Vidal: "Responsabilidad del arquero"

El exfutbolista Johnny Herrera bajó el perfil al golazo de Arturo Vidal en el triunfo 6-2 de Colo Colo sobre Ñublense en el Estadio Monumental, luego de apuntar a la responsabilidad del arquero Nicola Pérez en la jugada.

En el análisis realizado en TNT Sports, Manuel De Tezanos calificó la acción como un "golazo", aunque también señaló que fue "muy impropio de Ñublense que le rematen con tanta libertad", más allá del mérito de Vidal al definir al ángulo.

Herrera, en cambio, centró su comentario en la respuesta del portero visitante. "Responsabilidad del arquero", dijo tras ver el tanto convertido por Vidal, quien tomó la pelota en campo contrario, avanzó cerca de 10 metros y remató de zurda ante el adelantamiento de Pérez.

"Entra casi por la mitad del arco", agregó el exguardameta, quien insistió en la falla del arquero de Ñublense. "De zurda más encima, con la zurda", remarcó sobre la definición del volante de Colo Colo.