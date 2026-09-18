¿Joven delantero de Iquique está en la mira de la U y Colo Colo?

Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarían un duelo fuera de la cancha. Aunque el libro de pases está cerrado, tanto albos como azules estarían tras los pasos de una de las nuevas "joyas" del fútbol chileno que está brillando en la Liga de Ascenso.

Así se dio a conocer en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, reveló que ambas instituciones buscarían el fichaje de Bayron Barrera, prometedor delantero de Deportes Iquique.

Tras debutar en 2025 con la camiseta de los dragones celestes, el atacante de 17 años comenzó a ganar protagonismo en la presente temporada, cosechando cinco goles y dos asistencias en 17 compromisos entre Primera B y Copa Chile.