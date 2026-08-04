"Jugador de equipo grande": Prensa internacional destacó la presentación de Vozinha en Colo Colo

Vozinha fue presentado este martes como refuerzo estelar de Colo Colo para el segundo semestre y la prensa internacional, con amplia cobertura en el Monumental, destacó el arribo del arquero de Cabo Verde, un "jugador de equipo grande", quien brilló en el Mundial 2026 con su selección.

El Gráfico, en Argentina, destacó la "novela" que vivió el jugador para llegar al cuadro albo y resaltó la frase que dejó el guardameta de 40 años en su presentación: "Yo siempre dije que soy un jugador de equipo grande".

El Diario Olé, por su lado, destacó la potente reflexión que hizo el jugador, quien aseguró que no hay presión por jugar en un equipo grande, en comparación con otros problemas como "estar o enfermo o no tienes qué comer".

Esta reflexión también fue destacada por El País, de España, que también apuntó al "orgullo" de Vozinha por llegar a "uno de los equipos más populares de Chile".

TyCSports en Argentina abordó las declaraciones de Vozinha sobre su actuación en la Copa del Mundo, resaltando que en el Mundial "enfrenté a los mejores del mundo y quiero ayudar a este equipo (Colo Colo) a lograr sus objetivos".

Por último, Telemundo, de Estados Unidos, hizo una cobertura en vivo de la presentación, con transmisión en directo en Youtube.

Además, estuvo presente la BBC de Inglaterra y medios de la televisión de Alemania.