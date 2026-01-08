La emotiva despedida de Colo Colo a Vicente Pizarro

Si bien no adelantaron su destino, Colo Colo usó sus redes sociales realizó una sentida publicación para dedicarle emotivas palabras al mediocampista Vicente Pizarro, quien deja el club tras aprobarse su salida por parte del directorio.

"Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener. Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos", expresó el elenco albo.

"Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa Vicho querido", añadió el club.

Ayer miércoles el directorio de Blanco y Negro aprobó su salida a Rosario Central, club donde será dirigido por Jorge Almirón.

Pizarro, de 23 años, llegó al club a hacer divisiones inferiores y debutó profesionalmente en 2021 sumando 171 presentaciones con la camiseta alba, ganando además dos Copa Chile, dos Liga de Primera y dos Supercopa.

El jugador además es seleccionado adulto sumando ya 12 partidos.