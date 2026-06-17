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La fórmula que trabaja Colo Colo para el fichaje de Luciano Cabral

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Según la información de Cooperativa Deportes, Colo Colo irá en este mercado de fichajes por Luciano Cabral. La incorporación del futbolista que actualmente milita en Independiente está planteada como una especie de intercambio por Claudio Aquino, al que se le busca la salida del conjunto de Macul.

El volante chileno de 31 años ha estado en el radar del club desde 2024, cuando hubo un intento fallido por contratar a Cabral debido a una mejor oferta de parte de León de México.

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