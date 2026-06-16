El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró en Cooperativa el proyecto del Gobierno que crea un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, en pos de atacar y contrarrestar la "cultura de incumplimiento de la ley" que se observa en Chile en situaciones como los rayados en la vía pública, la proliferación del comercio ambulante y la evasión del pago en el transporte público.

El jefe del Ministerio Público explicó que en el mundo "existe mucha evidencia comparada de que es un error desatender las incivilidades y los delitos menores".

"Durante mucho tiempo pensamos (en nuestro país) que había que poner el foco, como Estado, solo en los delitos más graves", pero lo cierto es que "las infracciones menores generan un contexto que promueve o favorece la comisión de delitos mayores", explicó.

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