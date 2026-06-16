Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.2°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Registro de Incivilidades: Fiscalía apoya atacar "la cultura incumplimiento de la ley"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró en Cooperativa el proyecto del Gobierno que crea un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, en pos de atacar y contrarrestar la "cultura de incumplimiento de la ley" que se observa en Chile en situaciones como los rayados en la vía pública, la proliferación del comercio ambulante y la evasión del pago en el transporte público.

El jefe del Ministerio Público explicó que en el mundo "existe mucha evidencia comparada de que es un error desatender las incivilidades y los delitos menores".

"Durante mucho tiempo pensamos (en nuestro país) que había que poner el foco, como Estado, solo en los delitos más graves", pero lo cierto es que "las infracciones menores generan un contexto que promueve o favorece la comisión de delitos mayores", explicó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados