Leandro Hernández y su renovación en Colo Colo: "Estoy enfocado en jugar, eso viene después"

El delantero de Colo Colo Leandro Hernández compareció este miércoles en conferencia de prensa en el Estadio Monumental en un momento de afianzamiento en el cuadro albo, que además coincide con su relación contractual con el club.

"Eso es un tema que lo ven aparte. Yo estoy enfocado en entrenar, en jugar, que es lo que a mí me hace feliz, y eso viene después", dijo el jugador de 18 años.

"El momento en que quizás no la pasé tan bien me hizo crecer como persona, aprender muchas cosas y llenarme de valores para seguir madurando", añadió.

Hernández también tuvo palabras para el rol que están jugando los futbolistas formados en casa bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, destacando la resiliencia que deben tener para alternar con la categoría de proyección.

"Es algo bueno porque siento que van agarrando confianza y lo hacen mejor en lo personal. No es fácil estar en el plantel, a veces no ser citado, tener que bajar y estar ahí. Mantenerse es lo difícil, pero siento que lo han hecho bien y es un gran apoyo que haya varios chicos en el primer equipo", explicó.

Sobre el momento del equipo, Hernández valoró el liderato que ostentan en la Liga de Primera, aunque puso paños fríos a la holgada ventaja que tienen en la tabla.

"Pienso lo mismo que mis compañeros y el técnico: no hemos ganado nada. Lo vamos a enfrentar con confianza, pero no hay que relajarse porque ahí puede estar el error. Hay que seguir con lo mismo y con harta confianza", advirtió.