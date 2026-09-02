Madrid y castigo a Correa: Es importante para nosotros, pero tenemos otro goleador en el equipo

El volante de Colo Colo Alvaro Madrid se refirió al castigo de dos fechas que recibió Javier Correa y reconoció que la ausencia del delantero representa una baja importante para el equipo, aunque destacó la fortaleza del plantel para cubrir su lugar.

"En cuanto a lo futbolístico, sabemos la calidad de jugador que es y la calidad de persona que es. Es importante para nosotros", señaló Madrid en conferencia de prensa.

El mediocampista evitó profundizar en la acción que derivó en la sanción y prefirió respaldar a su compañero. "No voy a juzgar lo que haga por un gesto o por lo que sabemos todos que hizo, pero yo sé la calidad de persona que es y lo que representa para nosotros", sostuvo.

Consultado específicamente por cuánto pierde Colo Colo sin su goleador, Madrid reconoció la importancia de Correa, pero apuntó a las alternativas existentes dentro del equipo. "Sí, obviamente. Es importante para nosotros, pero tenemos otro goleador en el equipo", afirmó, recordando la presencia en el plantel de Maximiliano Romero.

"El que juegue lo va a hacer de buena manera. Somos un grupo fantástico, un lindo grupo y, te vuelvo a decir, el que lo reemplace lo va a hacer de muy buena manera", cerró Madrid.