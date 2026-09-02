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Tópicos: Mundo | Irán

Nuevo ataque de EE.UU. contra Irán deja 18 muertos y 108 heridos

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó en los términos más enérgicos los "actos de agresión" llevados adelante por el gobierno de Trump.

Irán respondió atacando bases y activos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma de Kurdistán en Irak y en Emiratos Árabes Unidos.

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 EFE (referencial)
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El ministro de Salud iraní, Mohammad-Reza Zafarghandi, informó este miércoles que 18 personas murieron y otras 108 resultaron heridas durante los ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán, de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de internet de la oficina presidencial de Irán.

En un comunicado aparte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó en los términos más enérgicos los "actos de agresión" más recientes llevados a cabo por Estados Unidos contra el país y destacó la determinación de Irán de defender "decisivamente" su independencia, soberanía nacional e integridad territorial.

El texto indica que la noche del martes, el Gobierno estadounidense infringió nuevamente la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán, además, atacó varios lugares civiles e infraestructura de servicios, mató e hirió a varios ciudadanos iraníes y dañó propiedades públicas y privadas.

Anteriormente, el Comando Central estadounidense dijo en la red social X que sus fuerzas "completaron exitosamente una oleada de ataques contra objetivos militares iraníes", citando los "recientes intentos de ataques del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y contra soldados estadounidenses".

Irán respondió atacando bases y activos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma de Kurdistán en Irak y en Emiratos Árabes Unidos.

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