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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Malas noticias para Colo Colo: Diego Valdés seguirá en Vélez Sarsfield

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club argentino decidió retener al volante chileno y ponerse al día con los pagos adeudados al futbolista.

Malas noticias para Colo Colo: Diego Valdés seguirá en Vélez Sarsfield
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Colo Colo recibió una mala noticia en su búsqueda por reforzar el plantel, ya que Diego Valdés seguirá en Vélez Sarsfield y el cuadro argentino trabaja para regularizar las remuneraciones pendientes con el mediocampista.

De acuerdo con la información recabada durante esta jornada por Cooperativa Deportes, la dirigencia del elenco de Liniers tiene decidido mantener al seleccionado chileno, a quien considera una pieza valorizada dentro del equipo.

Desde Vélez también aseguraron que no recibieron una propuesta formal de Colo Colo por el futbolista, cuyo nombre apareció entre las opciones del conjunto "albo" para potenciar su mediocampo.

Vélez reconoció la deuda y pagará lo pendiente

El club argentino reconoció que mantiene pagos adeudados a Valdés, pero comunicó que se pondrá al día para asegurar su continuidad y evitar que el jugador explore una salida por esa situación contractual.

La determinación de regularizar la deuda también representa una señal directa para Colo Colo y para el propio volante: Vélez cuenta con él y no tiene intención de negociar su salida.

De esta manera, el eventual retorno de Valdés al fútbol chileno pierde fuerza, mientras Blanco y Negro analiza otras alternativas antes del cierre del mercado de fichajes.

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