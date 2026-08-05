Cámara Baja aprobó la reforma al Sistema de Admisión Escolar

Con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado este miércoles el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), introduciendo un mecanismo de "elección mutua" para colegios con alta demanda.

La iniciativa faculta a los establecimientos para asignar parte de sus vacantes mediante criterios propios antes de aplicar el sorteo aleatorio, buscando reducir el peso del azar en la educación tras diez años de vigencia del modelo actual.

Tras el resultado en Cámara Baja, la ministra de Educación, María Paz Arzola, agradeció "a todos quienes han apoyado esta iniciativa, porque hemos tenido un gran respaldo para modificar el sistema de admisión".

"Lleva 10 años funcionando, 10 años en que hemos conocido diversos testimonios de postulantes a quienes no se les ha reconocido el mérito y de proyectos educativos que se han visto debilitados por no poder tener un proceso de admisión coherente con su proyecto educativo", analizó la secretaria de Estado.

El Ejecutivo argumentó que la reforma no solo beneficia a los estudiantes por su desempeño, sino que también fortalece la identidad de las instituciones. Según Arzola, el objetivo es devolver el protagonismo al esfuerzo individual por sobre los algoritmos de asignación masiva.

"La propuesta busca volver a reconocer el mérito y reducir el peso que está teniendo el azar en la asignación de las vacantes del sistema educativo. El siguiente paso es el Senado, donde espero que podamos también avanzar con esta iniciativa", sostuvo la titular de Educación.

Según planteó María Paz Arzola, titular de la cartera, hay una falta de valoración del desempeño personal bajo las reglas vigentes. (FOTO: ATON)

Respecto a la votación, se detalló que las posturas en contra se concentraron en las bancadas del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. El diputado Daniel Manouchehri (PS) registró la única abstención del proceso legislativo que ahora traslada su discusión a la Cámara Alta.

El proyecto continuará ahora su segundo trámite constitucional, donde se espera una revisión técnica sobre cómo se implementará la "elección mutua" sin vulnerar los principios generales de inclusión del sistema educativo nacional.