Mauricio Isla a Colo Colo: "Perdón por los momentos tristes"

El histórico lateral de la selección chilena Mauricio Isla respondió al mensaje que Colo Colo le dedicó tras anunciar su retiro del fútbol profesional, cerrando así una etapa de casi dos décadas de carrera y recordando su último paso por el cuadro "albo".

El bicampeón de América con La Roja comunicó este martes su decisión de colgar los botines a los 38 años mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

Colo Colo, último club de su trayectoria profesional, reaccionó al anuncio con un mensaje de reconocimiento para el "Huaso", quien defendió al elenco de Macul desde 2024.

"¡Gracias, Huaso! Saludamos a Mauricio Isla tras anunciar su retiro del fútbol profesional. Una carrera excepcional, llena de grandes momentos y títulos. Gracias por todo, Huaso. ¡Éxito en todo lo que venga!", publicó el conjunto "popular".

El exlateral respondió directamente a la publicación del club y dejó un mensaje marcado por el cariño y la autocrítica.

"Gracias por todos esos lindos momentos y perdón por los momentos tristes... muchas gracias", escribió Isla.

Durante su paso por Colo Colo, el ahora exfutbolista disputó 52 partidos oficiales, con un registro de dos goles y dos asistencias.

Además, formó parte del plantel que conquistó el Campeonato Nacional 2024 y la Supercopa de Chile de ese mismo año, cerrando en el "Cacique" una carrera profesional que también incluyó una extensa trayectoria en Europa y dos títulos de Copa América con la selección chilena.