Maxi Romero: Debo entrenarme al máximo para aprovechar esta oportunidad

El delantero Maximiliano Romero se refirió a la ausencia por cuatro partidos del sancionado Javier Correa cuando se retome la Liga de Primera, y aseguró que necesita superarse y "entrenarse al máximo" para aprovechar esta oportunidad que le brinda.

"En mi momento hubo un avance, uno en lo personal quiere ir un poco más avanzado en tema de los goles y esas cosas. En el tema de Javier creo que no estoy apto primero para para hablar por el tema, y tampoco hay que dar opiniones al respecto. No soy el adecuado para para hablar de ese tema", dijo de entrada.

Ya dentro de la cancha, Romero expresó que "cuando hay otro compañero que tiene también las mismas cualidades, yo personalmente lo asocio a que tengo que mejorar aún más. En el caso de Javi, que obviamente es un gran jugador, me ayuda a mí a superarme día a día y a entrenarme al máximo para no perder esta oportunidad que hoy en día me está tocando. Obviamente no hay que bajar la guardia en este lugar y menos con la presencia de Javi".

Y ahondó en el tema: "Yo creo que la lesión a mí me hizo decaer bastante, y justo estaba Javi en ese momento, y cuando entró lo hizo más que bien. Y creo que se ganó el lugar porque la lesión a mí me sacó un poquito de confianza. Esa competitividad que tenemos es linda, es sana, los dos nos tratamos bien, nos llevamos bien, porque además tenemos amigos en común, y la verdad que nunca hicimos comentarios malos de uno a otro, así que nos llevamos bien en esa competitividad que tenemos", expresó.

De cara al duelo por Copa Chile, Romero comentó que "lo tomamos con total seriedad, responsabilidad, porque bueno, es Colo Colo y todas las competencias en que competimos obviamente las tenemos que ganar. Sí nos dolió quedar afuera de la Copa de la Liga, y por eso creo que estamos haciendo todos los méritos y tratando de mejorar ciertos aspectos para para poder llegar lo más lejos posible en todos los campeonatos que afrontemos".