Prisión preventiva e internación provisoria para acusados por crimen de niño en San Bernardo

Los cuatro acusados por el asesinato del niño de 12 años durante una encerrona perpetrada en la comuna capitalina de San Bernardo recibieron las máximas medidas cautelares posibles: prisión preventiva e internación provisoria.

La primera cautelar fue asignada a los imputados mayores de edad, de 18 y 21 años, mientras que la segunda se dictó para los dos menores de 17 años.

El tribunal dictó 120 días como plazo de investigación para desarrollar diligencias faltantes y hallar el paradero de un quinto implicado en el caso.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo que los imputados actuaron y cometieron el crimen bajo pleno conocimiento, por lo que los acusó del delito de robo con homicidio.

Los hechos ocurrieron a la 01:00 de la madrugada el martes, cuando los sujetos abordaron un vehículo en el que circulaba el menor junto a su padre -de nacionalidad argentina- y su tía.

La banda sustrajo el móvil y arrastró al pequeño por 3,3 kilómetros, debido a que quedó enredado con su cinturón de seguridad. Posteriormente, los delincuentes abandonaron el vehículo con el menor gravemente herido.

El fiscal Leonardo Tapia, jefe de la Unidad de Análisis Criminal Occidente, sostuvo que fueron "personas que intimidaron y golpearon en el suelo" a los afectados en la encerrona.

Sin embargo, "cuando se dieron cuenta de que hay un menor atrapado que no puede salir, les dio exactamente lo mismo. A eso me refiero sobre que hay totalmente un desprecio hacia la vida de un niño y todas las consecuencias que pueden significar", sostuvo.

"Aquí hay un momento extenso donde los vehículos (usados por los delincuentes) transitan sin importar las consecuencias del menor que terminó fallecido. A eso denominamos que tuvieron un desprecio absoluto por la vida (de la víctima)", reiteró el persecutor.