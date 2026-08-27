Maxi Romero sufrió lesión de rodilla y quedó descartado para el duelo ante Audax

El triunfo de Colo Colo ante Unión Española por Copa Chile la noche del miércoles dejó como preocupación la lesión sufrida por el delantero Maximiliano Romero, quien este jueves conoció su diagnóstico.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el ariete argentino presentó una torsión en su rodilla derecha.

Ello le provoca una inflamación en la zona, por lo que quedó descartado para el duelo ante Audax Italiano.

Dicho partido se jugará este domingo desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental y es válido por la fecha 21 de la Liga de Primera.