Maximiliano Romero encendió las alertas en Colo Colo

Colo Colo continuó con su preparación para recibir a Huachipato por la Copa de la Liga este miércoles, pero se vio azotado por algunos problemas físicos durante las últimas jornadas.

Como informó Cooperativa Deportes, el delantero Maximiliano Romero se vio obligado a entrenar diferenciado del resto del equipo.

El futbolista argentino se resintió en la práctica del domingo recién pasado y sus molestias continuaron este lunes, viéndose impedido de trotar y hacer trabajo de fútbol.

Javier Correa también está con entrenamientos aparte de sus compañeros, en un grupo que también conforman Tomás Alarcón y Cristián Riquelme. Con ambos centrodelanteros tocados, el "Cacique" tendrá que analizar cómo conformará su ataque.

Sin embargo, Fernando Ortiz también recibió buenas noticias, pues Arturo Vidal dejó atrás sus complicaciones musculares y estará disponible para jugar ante Huachipato este 1 de abril a las 18:00 horas en el Monumental.