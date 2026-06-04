Mirko Jozic anunció visita a Chile: "Siempre es lindo ser colocolino"

El croata Mirko Jozic, legendario técnico campeón con Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, anunció que visitará Chile en septiembre próximo, tras ser invitado por el Club Social y Deportivo, en el marco de los 35 años que se cumplen por la conquista del título más importante a nivel de clubes en América.

En un video publicado por el CSyD Colo Colo, Jozic, de 86 años, agradeció el cariño de los hinchas y envió su saludo por el aniversario de la Copa Libertadores que ganó el club el 5 de junio de 1991.

Del mismo modo, agradeció al presidente del Club Social, Edmundo Valladares, y a Pedro Ruminot, dirigente de la entidad, quienes gestionaron para su visita en septiembre próximo.

"Estoy esperando que cada uno vaya a gozar y celebrar este gran hecho con los pulmones llenos de amor siempre por Colo Colo", dijo Jozic.

"Siempre es lindo ser colocolino", cerró en su despedida el retirado entrenador, quien dirigió al cacique entre 1990 y 1993, ganando seis títulos: Tres ligas, la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana. Además, fue gerente deportivo en 2005.

Su visita también es un año después de su fallido viaje, cuando no pudo venir a Chile por asuntos personales, sin poder ser parte de los festejos por el centenario de Colo Colo.