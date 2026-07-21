Nicolás Córdova presentó nómina para microciclo de La Roja preolímpica
El entrenador convocó a 25 futbolistas de la categoría 2005 para comenzar la preparación rumbo al Preolímpico de 2027.
El entrenador convocó a 25 futbolistas de la categoría 2005 para comenzar la preparación rumbo al Preolímpico de 2027.
Nicolás Córdova, entrenador de las selecciones juveniles de Chile, presentó la primera nómina de La Roja preolímpica para el microciclo que se desarrollará entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio.
La convocatoria está compuesta por 25 jugadores nacidos en 2005, quienes comenzarán a trabajar en el Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán" con miras al Preolímpico de 2027.
Universidad Católica aportó cuatro futbolistas, mientras Santiago Wanderers y Colo Colo tendrán tres representantes cada uno en este primer proceso encabezado por Córdova.
La nómina completa es la siguiente:
Arqueros:
Defensores:
Volantes:
Delanteros: