Mirko Jozic fue homenajeado en el exCongreso Nacional por su aporte al deporte chileno

El croata Mirko Jozic, mítico técnico campeón con Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, fue homenajeado este jueves en el exCongreso Nacional, por su aporte en la historia del deporte chileno.

Jozic estuvo acompañado por su familia en el homenaje, que contó con la presencia de integrantes del plantel campeón de la Copa Libertadores en 1991, exjugadores del club y reconocidos hinchas del cuadro albo.

En su ingreso al salón de honor, Jozic recibió el cariño de la gente, hinchas, autoridades y exjugadores, dirigentes del Club Social y Deportivo y de Blanco y Negro, mientras se escuchaba de fondo el himno de Colo Colo.

Este homenaje fue encabezado por la diputada Marisela Santibáñez, presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el fin de agradecer y rendir homenaje al estratega croata por su contribución al fútbol chileno.

Mirko Jozic, de 86 años, fue campeón mundial sub 20 con Yusgolavia en el torneo que se realizó en Chile en 1987, en donde tuvo los primeros contactos con Colo Colo.

En septiembre de 1990 tomó las riendas del primer equipo, tras la salida de Arturo Salah y logró el título en esa misma temporada.

En 1991 llegó el año de la "Gloria Eterna", ya que conquistó la Copa Libertadores el 5 de junio, con una victoria por 3-0 sobre Olimpia en el Estadio Monumental, siendo la única vez que un equipo chileno ha logrado el título más importante a nivel de clubes de Conmebol.

En ese mismo año, ganó el tricampeonato con los albos y perdió la final de la Copa Intercontinental ante Estrella Roja de Belgrano, equipo donde varios de los jugadores fueron sus pupilos en la selección campeona sub 20 en 1987.

Jozic tuvo una revancha internacional en 1992, ganando la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana.

Su último año como DT de Colo Colo fue en 1993, consiguiendo una nueva estrella.

En 1994 asumió la selección chilena, cargo que dejó en 1995.

Su regreso a Chile fue en 2005, como gerente deportivo de Colo Colo, aunque estuvo poco tiempo, por diferencias con la directiva de Blanco y Negro.