Colo Colo goleó a U. Española y ganó su grupo de Copa Chile en el ansiado debut de Vozinha

Colo Colo finalmente contó con el esperado estreno de Vozinha, con final feliz al golear por 3-0 a Unión Española para sellar el primer lugar del Grupo E de la Copa Chile.

Ambos equipos presentaron equipos alternativos, pues los albos ya estaban clasificados a la siguiente ronda, mientras los hispanos llegaban eliminados del torneo.

El trámite inició tranquilo para Colo Colo, con balón dominado y una sucesión de llegadas al arco rival que fueron repelidas por la defensa y el arquero Enzo Uribe; gran factor para evitar un marcador mayor.

Al minuto 22 Marcos Bolados, en su regreso a las canchas tras largos meses de baja por lesión, ganó su banda y envió el centro rasante para dejar solo a Maximiliano Romero, quien solo tuvo que empujarla en el área chica y así marcar el 1-0.

Vozinha se ganó inmediatas ovaciones en sus primeros pases y atrapadas, con balones fáciles luego de infructuosos centros de Unión.

La lluvia en la capital le jugó una mala pasada al caboverdiano, pues a los 29' salió a cazar un córner y el balón se le soltó. Piero Maza desestimó la presunta falta de Franco Ratotti que reclamó el golero, aunque la zaga colocolina resolvió despejando aquella pelota que quedó viva en plena área.

A los 42' Erick Wiemberg erró una inmejorable ocasión de cabeza por el segundo palo, pero Bolados coronó su retorno con un gol para cerrar la primera etapa (45+3').

En el entretiempo Bolados fue reemplazado por Felipe Raipán y el joven delantero de 16 años respondió con el veloz gol que cerró la cuenta a los 51', aprovechando un potente remate desviado de Wiemberg que justo fue en su dirección.

Colo Colo en el resto del encuentro se dedicó a administrar la ventaja y controlar los intentos rojos por descontar, aunque esa tarea no estuvo exenta de riesgos.

A los 58' Iván Román no se entendió con Vozinha: El arquero salía lejos de su arco cuando parecía que el central tenía controlada la situación ante la llegada de Patricio Rubio. El delantero de Unión logró robar, pero se cobró off-side.

Además del rodaje en la primera prueba de su nuevo arquero, la gran preocupación de Colo Colo fue la lesión de Maximiliano Romero al minuto 74, pues el delantero quedó muy afectado de una rodilla y debió salir en camilla. Las alarmas se encendieron ante la posibilidad de castigo para Javier Correa por la denuncia hecha por Universidad de Chile por su comentado gesto tras el Superclásico.

Tras varios minutos de toques albos, tapadas de Uribe y juego calmo de Colo Colo, Vozinha contuvo un cabezazo de José Manuel Aja y un tiro libre de Rubio, pero luego estuvo a punto de regalar un gol.

Vozinha recibió en su área y trató de eludir a Rodrigo Vásquez pisando el balón, de forma similar a los enganches que hizo ante Argentina en el Mundial. Pero, le erró al esférico y el delantero se lo robó. Para fortuna alba, el "7" desvió en su intento por apurar el disparo.

De todas maneras, fue un sólido festejo del conjunto "popular", que ganó su grupo con 13 puntos y se citó con Audax Italiano (segundo del Grupo G) para los octavos de final de la Copa. Unión, en tanto, cerró como colista de su zona con cuatro puntos.

Ficha del Colo Colo vs. Unión Española:

COLO COLO (3): Vozinha; Bruno Torres, Iván Román, Alonso Olguín; Matías Fernández (67' Agustín Silva), Tomás Alarcón [C] (67' Sebastián Vega), Rodrigo Catalán (45' Cristián Díaz), Erick Wiemberg; Marcos Bolados (45' Felipe Raipán), Maximiliano Romero (76' Yastin Cuevas), Francisco Marchant. DT: Fernando Ortiz

UNIÓN ESPAÑOLA (0): Enzo Uribe, Milovan Celis (68' Benjamín Droguett), José Manuel Aja, Bruno Jaúregui, Martín Ormeño; William Machado, Nicolás Valencia, Cristóbal Jaramillo (68' Matías Ortiz); Gabriel Norambuena [C] (45' Patricio Rubio), Franco Ratotti (45' Rodrigo Alarcón), Tomás Ovando (45' Rodrigo Vásquez). DT: Nicolás Castillo (AT)

ESTADIO: Nacional "Julio Martínez Prádanos", Ñuñoa

ARBITRO: Piero Maza

PÚBLICO: 20.816 espectadores

GOLES: 1-0: 22' Maximiliano Romero (CC); 2-0: 45+4' Marcos Bolados (CC); 3-0: 60' Felipe Raipán (CC)

TARJETAS AMARILLAS: 90+3'