Mosa por castigo a Correa tras denuncia de la U: "Estamos entre los sapos y un rey feudal"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, criticó duramente el castigo aplicado al delantero de Colo Colo Javier Correa tras la denuncia presentada por Universidad de Chile y aseguró que la situación le recuerda a episodios vividos durante la temporada 2024.

"Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion", afirmó el dirigente.

Mosa apuntó además contra la forma en que se desarrolló el proceso y sostuvo que el asunto fue llevado fuera de la cancha ante la falta de otros argumentos.

"Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal", lanzó el mandamás de la concesionaria que administra a los "albos".

Las declaraciones del dirigente se producen en medio de la molestia existente en Colo Colo por la situación de Correa, que recibió dos fechas de sanción luego de sus gestos tras la victoria ante la U en el pasado Superclásico.

En 2024, la U denunció al técnico de ese entonces de Colo Colo, Jorge Almirón por un desacato.