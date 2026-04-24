Mosa prorrogó su Oferta Pública de Adquisición de Acciones de Blanco y Negro

A través de un aviso legal, se dio a conocer la extensión temporal de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) hecha por Aníbal Mosa para hacerse con el control de Blanco y Negro.

La OPA, realizada mediante Inversiones Panitao Limitada, había sido publicada en medios de circulación nacional el pasado 21 de abril, buscando más de 61 millones de acciones Serie B, correspondientes al 61,186 por ciento de capital de Blanco y Negro.

Originalmente la oferta se extendería hasta el 22 de mayo, pero este viernes se concretó el aviso de prórroga.

El aviso señaló un aumento de "la vigencia de la Oferta por 11 (once) días corridos adicionales, de modo que la Oferta se extiende hasta las 17:30 horas del día 2 de junio de 2026".

Cabe recordar que la OPA de Mosa generó una rápida respuesta desde el Club Social y Deportivo Colo Colo, que expresó su preocupación ante la situación del equipo ante la eventual figura de un único controlador máximo de la concesionaria.

"No queremos tener una experiencia como la que ha tenido, por ejemplo, la U con Azul Azul, donde hay un control absoluto", señaló Edmundo Valladares, presidente del CSyD, a Cooperativa Deportes.