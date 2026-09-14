Mosa reaccionó a críticas hacia la cancha del Monumental

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó las críticas por el estado de la cancha del Estadio Monumental y aseguró que el terreno de juego estará en óptimas condiciones cuando Colo Colo vuelva a utilizar el recinto dentro de un mes.

"La cancha falló por los aguaceros que tuvimos. Hoy entra la productora del concierto de Romeo Santos y Prince Royce y volvemos en un mes más al Estadio Monumental, y va a estar impecable", afirmó el dirigente.

Mosa agregó que la realización de espectáculos en el recinto es compatible con la actividad deportiva. "Es importante, todos los grandes equipos y estadios del mundo logran tener esta combinación. Tenemos que vigilar que la cancha esté en buenas condiciones y para eso estamos trabajando", sostuvo.

El timonel de Blanco y Negro también se refirió al empate de Colo Colo ante Deportes Concepción y llamó a mantener la ventaja en la Liga de Primera. "Este tipo de cosas sucede, tenemos una diferencia importante de puntos. Eso sí, no tenemos que aflojar y dar la pelea hasta el final", indicó.

Además, Mosa destacó el homenaje realizado antes del encuentro a Mirko Jozic, técnico que condujo al "Cacique" al título de la Copa Libertadores de 1991. "Estaba muy emocionado cuando entramos, se acordó que cuando fuimos campeones, la gente de Deportes Concepción fue de los primeros que los saludó. Era lo que había que hacer", señaló.