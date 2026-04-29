Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Mosa reveló qué le dijo a Cecilia Pérez tras asumir en Azul Azul

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El dirigente se mostró llano a trabajar para que haya público visitante en los Superclásicos.

Mosa reveló qué le dijo a Cecilia Pérez tras asumir en Azul Azul
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, comentó la llegada de Cecilia Pérez al sillón presidencial de Azul Azul, sociedad anónima a cargo de Universidad de Chile y reveló que llamó a la exministra para felicitarla.

"La felicité ayer a la Cecilia cuando me enteré. La llamé, la felicité, le deseé lo mejor y creo que sería muy positivo que empezáramos a trabajar para que el día de mañana podamos tener a las dos hinchadas de los equipos más populares del país metidos dentro de un mismo estadio", dijo Mosa luego de la junta de accionistas de Blanco y Negro.

"Se han ido dando situaciones, ustedes lo vieron con el partido de Deportes Concepción, ahora último con la U de Conce, donde el Estadio 'Ester Roa' parecía más de Colo Colo. Entonces tenemos que ir ganándole esa batalla a la gente (violenta), tenemos que ir instalando que nosotros somos capaces de mantener la tranquilidad y entregar una seguridad dentro de nuestros establecimientos", añadió.

"Así que comparto lo que dijo la presidenta de la Universidad de Chile", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada