Mosa rotuló de "clasista" e "inconstitucional" el castigo del Tribunal a Correa

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, manifestó su molestia por el castigo del Tribunal de Disciplina de cuatro fechas a Javier Correa por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa, señalando que la sanción es "clasista" e "inconstitucional".

"Vamos a apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Hay muchos colocolinos molestos, creemos que no se está midiendo con la misma vara a todo el mundo", declaró Mosa tras la reunión de directorio.

En la misma línea, indicó que "se toma una situación que en casos peores no se aplicó los castigos que se aplican ahora. Incluso raya en lo inconstitucional, porque dejan sin trabajo a una persona por un mes".

Por último, Mosa señaló: "Si hay algún error que cometió Javier Correa respecto a sus dichos, fueron bastante menores a lo que dijeron Marcelo Díaz y otros personajes".

Las palabras de Mosa hacen referencia a los dichos de Díaz en la definición del Campeonato en 2024, cuando acusó que hubo un "robo" y que "jugamos contra todos" en el empate de la U con Everton, que permitió a Colo Colo quedarse con el título.