Paraguay choca con Australia en un cara a cara por el pase a 16avos del Mundial

La selección de Paraguay apelará este jueves 25 se junio a su espíritu de lucha para ir en busca del triunfo ante Australia y asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 en la última fecha del Grupo D.

La Albirroja llega empatada con los "Socceroos" con tres puntos, pero la diferencia de gol favorece a los oceánicos en caso de igualdad entre ambos. Por ello, el equipo de Gustavo Alfaro está obligado a ganar para pasar a dieciseisavos en el segundo puesto, pues ya perdió a manos del líder Estados Unidos.

Los australianos priorizan el orden táctico y el despliegue físico, mientras que los sudamericanos apelan a la entrega y las ráfagas de juego vertical, un concepto que representan figuras como Julio Enciso y Ramón Sosa.

Sosa, que vio desde la banca el sufrido triunfo de Paraguay en la segunda jornada por 1-0 ante la eliminada Turquía, se perfila como titular frente a Australia ante la ausencia de Miguel Almirón tras su expulsión por cubrirse la boca para hablar con un rival.

Mauricio Magalhães Prado es la otra opción que baraja el seleccionador Gustavo Alfaro para cubrir la ausencia de Almirón.

Sin su "10", la Albirroja pierde al cerebro de su ofensiva, pero gana verticalidad con su reemplazo, sin importar si es Sosa o Magalhães Prado, autor del único gol paraguayo en la dura caída 4-1 ante Estados Unidos en el debut.

Paraguay además deberá enfocarse para evitar dudas tras haber mostrado dos caras opuestas en los duelos previos: Un desajuste total contra Estados Unidos o la concreción y sólida defensa vista contra Turquía.

A esta batalla, los australianos llevan como armas el orden táctico y mayor altura en promedio, aunque Paraguay tiene como especialidad histórica el juego aéreo.

También Australia tiene la tranquilidad de tener a su favor el mencionado factor de que solo necesitan empatar.

En su anterior partido, el conjunto oceánico dirigido por Tony Popovic perdió 2-0 a manos estadounidenses.

El probable 11 paraguayo es con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

En contraparte, se espera que Australia forme con Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler; Nestory Irankunda, Connor Metcalfe; Mohamed Touré.

El choque, en simultáneo con el de Estados Unidos y Turquía, arrancará a las 22:00 horas de Chile (02:00 GMT). Podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.