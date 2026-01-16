Este jueves se realizó la conferencia de prensa para la presentación del nuevo refuerzo de Colo Colo, Maximiliano Romero. En la instancia, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue consultado sobre si el plantel ya estaba cerrado, y el dirigente señaló que se fijó como objetivo incorporar cuatro refuerzos, aunque están abiertos a escuchar a Fernando Ortiz en caso de que solicite un nuevo nombre.

