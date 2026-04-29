Nuevo directorio de Blanco y Negro tiene como novedades a Pizarro y Monckeberg

El exministro del Deporte Jaime Pizarro y el otrora presidente de la Cámara Baja y extitular del Trabajo Nicolás Monckeberg se sumaron este miércoles al directorio de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, en la junta de accionistas realizada en el Estadio Monumental.

En la cita, Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria propuso a siete nombres para ocupar los siete cupos que le corresponden, por lo que la elección fue una formalidad.

De esta forma, a los nombrados Mosa, Pizarro y Monckeberg se suman Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Paul Fontaine y Paloma Norambuena como parte del directorio en representación del máximo accionista.

Además, a nombre del Club Social y Deportivo Colo Colo estarán Edmundo Valladares y Edison Marchant, quienes se mantendrán en el cargo luego de que no hubiese otro postulante.