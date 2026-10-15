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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Oficial: Vozinha firmó un nuevo contrato

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero sorprendió con el anuncio en redes sociales.

Oficial: Vozinha firmó un nuevo contrato
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Vozinha, arquero de Colo Colo y estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, se convirtió en nuevo embajador de una marca deportiva.

De acuerdo a un comunicado, el guardameta de 40 años firmó un contrato con Adidas Chile, marca que también viste a Colo Colo.

"Hoy hay millones de ojos puestos en mí. A veces pienso en eso. Porque cuando empecé, no había nadie mirando. Crecí en Cabo Verde, jugando, atajando. En ese momento, no pensaba mucho en lo que podía pasar. Solo quería jugar", expresó Vozinha en el video publicado en sus redes sociales.

"Hubo momentos que fueron difíciles, pero nunca dejé de creer en mí. Después el fútbol me llevó de un lado a otro, hasta llegar a Chile, a Colo Colo. Y pienso que, la perseverencia, y seguir, es lo que hace posible llegar a donde quieras", cerró el jugador.

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