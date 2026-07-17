Ortiz aprobó nombre de Vozinha como opción para el arco de Colo Colo, según medio

El entrenador Fernando Ortiz aprobó el nombre de Vozinha como alternativa para reforzar el arco de Colo Colo, luego de la lesión de Fernando de Paul y ante la necesidad de sumar competencia en el puesto.

Según publicó este viernes El Mercurio, Blanco y Negro le presentó al seleccionado de Cabo Verde una oferta por un año y medio, después de que el cuerpo técnico autorizó las gestiones por su contratación.

El guardameta ganó notoriedad durante la Copa del Mundo por sus destacadas atajadas y también por el fuerte crecimiento que experimentó en redes sociales. Tras el torneo, manifestó que buscaba incorporarse a un club que valorara principalmente su aporte futbolístico.

En Colo Colo destacaron que el portero se encuentra sin club, condición que facilitó las conversaciones. En Macul tampoco convenció la posibilidad de afrontar todo el semestre con Gabriel Maureira como única alternativa disponible.

El "Cacique" analizó previamente otros nombres para reforzar el pórtico, entre ellos el uruguayo Santiago Mele, principal opción de Ortiz, quien quedó cerca de incorporarse a Independiente.