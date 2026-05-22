Ortiz: Colo Colo afronta todos los partidos como si fueran el más importante

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, anticipó el clásico de este domingo ante Universidad Católica y confirmó que Maxi Romero y Javier Correa entrenaron a la par de sus compañeros, por lo que están considerados para el encuentro.

"Maxi y Javi han entrenado a la par de sus compañeros, así que están considerados para el día domingo. Y con respecto al partido, ya me conocen: Para mí son todos importantes. Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento", señaló el entrenador albo.

Ortiz valoró al rival, pero remarcó que su equipo buscará imponer su propuesta en el clásico. "Respetamos al rival, tiene un gran equipo y una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer y a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando. Ojalá sea un lindo partido", agregó.

El técnico también explicó el trabajo táctico de Colo Colo y apuntó a la línea de tres como una alternativa que entrega equilibrio y mayor presencia ofensiva. "Las situaciones siempre las pudimos crear. El tema era que nos faltaba el último envión para concretarlas. El domingo pasado las ocasiones que tuvimos las convertimos y por eso el marcador fue tan abultado", comentó.

"La línea de tres te da equilibrio y nos da la posibilidad de tener más atacantes. Hay muchas variantes sobre una línea de tres, una línea de cuatro o una línea de cinco. Soy de la idea de observar al rival y optar por la manera más efectiva para nosotros dentro del campo de juego", explicó Ortiz.

En esa línea, el DT destacó la comprensión de sus jugadores para ejecutar los cambios de plan durante los partidos. "Lo más importante siempre son ellos, que entienden lo que uno tiene en la cabeza y lo pueden plasmar dentro del campo. En ese sentido estoy tranquilo, porque tengo jugadores muy inteligentes", sostuvo.

Fernando Ortiz también recalcó que cada encuentro exige una lectura distinta y que la idea colectiva está por sobre los nombres. "Todos los partidos son diferentes. No por observar o tener una visión anterior de lo que venimos jugando vamos a tener una regularidad. Siempre cuando uno planifica un partido, arranca y sale todo lo contrario", indicó.

"Lo más importante es que hemos entendido cada partido como yo lo tenía pensado en mi cabeza. Y en el momento de modificar, ellos entienden que hay que modificar. Siempre les digo, sin importar el nombre que esté en el campo de juego, que lo más importante es la idea. Ellos son y serán siempre los protagonistas de este deporte, y uno tiene que tratar de llevarlos por un buen camino", añadió.

Finalmente, el técnico "albo" aseguró que el plantel prepara el clásico con la misma seriedad de cada semana y con la convicción de salir a buscar el partido. "Hicimos un trabajo semanal como lo venimos haciendo siempre. El plus extra te lo da jugar un clásico, en una cancha donde a Colo Colo le ha costado, pero yo no hago hincapié en eso", afirmó.

"Hago hincapié en que vamos a ir a proponer como el equipo grande que somos. Después esto es fútbol y están los tres resultados, pero ellos están mentalizados en que, desde el momento en que empiece a rodar la pelota, vamos a ir a buscar el partido, independiente del estadio y de la historia", dijo.

"Sabemos que habrá un ambiente en el que nos tendremos que sobreponer para lograr una victoria, pero creo que la historia misma de Colo Colo implica eso", cerró Ortiz.