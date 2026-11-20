Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, puso un freno a las consultas sobre su renovación y fijó la mira en el clásico contra Universidad Católica de este domingo 22 de noviembre (18:00), su prioridad por encima de las negociaciones con Blanco y Negro.

"El enfoque es el domingo y el clásico. Es un clásico importante, en casa con nuestra gente. El resto es algo secundario a mi modo de ver", indicó en conferencia de prensa.

"Tenemos en la cabeza sacar el partido adelante por la gente, por nosotros, por lo que hemos logrado. No sale de mi cabeza el foco del día domingo", sumó.

El DT apuntó que "lo que se ha logrado, se ha festejado en su momento. El enfoque fuera de lo deportivo lo hacen ustedes (los periodistas). Colo Colo genera todo lo que se habla en los medios de comunicación por ustedes".

"Puertas adentro hay objetivos por cumplir, los jugadores lo tienen bien clarito. Tuvieron para distraerse y el día que retomamos saben que tenemos el objetivo próximo de la Copa Chile; más sabiendo que el domingo es un clásico y todo el mundo lo quiere ganar. Ese es el enfoque", añadió.

Ortiz defendió a Vidal: "Tenemos delante al mejor jugador del fútbol chileno"

Por otro lado, intervino para defender a Arturo Vidal: "Tenemos delante de nosotros al mejor jugador del fútbol chileno. Más allá de la situación de Vidal con su contrato, valoremos que está en el campo de juego. Disfrutémoslo, ya habrá tiempo".

Respecto al partido con la UC, Ortiz resaltó que "cuando hay un clásico de por medio, la táctica se deja a un costado, se tiene que ganar de una manera u otra. Dani (Garnero) tiene un plantel muy rico, de jugadores de calidad, con diferentes sistemas que han rendido y variantes. Hemos trabajado toda la semana lo que podemos hacer para contrarrestar esa idea de juego. Espero que sea un lindo espectáculo y que sea victorioso el que mejor haga las cosas".

Sobre la motivación post título, Ortizo aseguró que "les he metido tanto en la cabeza lograr objetivos que ellos lo tienen en la cabeza desde el primer momento que pisan la cancha. El logro está cumplido, pero hay otros objetivos por cumplir y eso implica el hambre por lograr cosas. Esa ambición tiene que estar. El domingo es un partido importantísimo para crecer".