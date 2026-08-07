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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Ortiz: Ojalá Vozinha pueda competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico de Colo Colo destacó la adaptación del arquero africano y valoró su trabajo durante sus primeros días con el plantel.

Ortiz: Ojalá Vozinha pueda competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible
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El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, abordó la adaptación de Vozinha al plantel y destacó la forma en que el arquero trabajó durante sus primeros días como jugador del cuadro "albo".

El entrenador espera que el guardameta pueda ponerse rápidamente en condiciones de disputar un lugar en el equipo después del periodo de inactividad que tuvo antes de arribar al Estadio Monumental.

"Josimar se ha adaptado muy bien al grupo, ha trabajado muy bien. A pesar de estar un tiempo inactivo, creo que lo he visto trabajar muy bien, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso. Ojalá pueda seguir trabajando de la misma manera y competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible", señaló.

Ortiz llamó a mantener la ventaja en el liderato

El entrenador destacó el comienzo de Colo Colo en la segunda rueda y recalcó que el equipo debe evitar cualquier exceso de confianza pese a la amplia diferencia que mantiene en la tabla.

"Hemos arrancado de buena manera. Lo dije y lo vuelvo a reiterar: Esta segunda vuelta va a ser un poco más difícil que la primera, pero seguiremos trabajando para consolidarnos y tratar de mantener una distancia de puntos como la venimos teniendo, sin tener ese relajo, porque obviamente va a ser difícil también", sostuvo.

Finalmente, Ortiz aseguró que todavía no definió la formación para enfrentar a Unión La Calera: "Todavía no lo he decidido. Tenemos el día de hoy para trabajar y el día de mañana, así que pensaremos en poner lo mejor que tenga el domingo".

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