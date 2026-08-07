Presidente Kast condicionó presencia de las FF.AA. en barrios críticos a la aprobación de las RUF

El Presidente José Antonio Kast supeditó la implementación de un estado de excepción acotado -que busca desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías en barrios críticos- a la previa aprobación parlamentaria de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), argumentando la necesidad de otorgar certezas jurídicas a los militares antes de cualquier intervención territorial.

Desde Cali, Colombia, el Mandatario aclaró este viernes que la participación del Ejército en tareas de orden público debe ser gradual y estar sujeta a resguardos legales precisos que diferencien sus atribuciones de las policiales.

"Hemos señalado que en algunos lugares uno podría determinar situaciones muy críticas, donde se podría pedir la colaboración, pero en esto yo he sido muy claro: entendemos las funciones distintas de las Fuerzas Armadas y de las policías", puntualizó la máxima autoridad de Gobierno.

Debido a esto, dio cuenta que "para poder avanzar en temas de barrios críticos o situaciones de emergencia, tenemos que dar ciertas señales".

Las RUF como requisito indispensable

El jefe de Estado hizo hincapié en que el avance de esta iniciativa depende de la discusión parlamentaria sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), marco normativo actualmente en trámite en el Congreso Nacional.

Según explicó Kast, el objetivo es evitar contingencias legales para el personal militar desplegado en funciones de orden público interno, recordando antecedentes judiciales ocurridos en el país.

El Presidente Kast abordó desde Colombia el proyecto para permitir que efectivos militares colaboren con las policías en sectores de alta complejidad delictiva. (FOTO: ATON)

"Hoy se está discutiendo en el Parlamento las Reglas de Uso de la Fuerza, está por salir esa normativa, eso va a dar una señal clara, pero vamos a ir paso a paso. No queremos que vuelva a ocurrir algo como lo sucedido en La Serena, donde un joven cumple condena habiendo sido voluntario del Ejército", advirtió el Mandatario.

Según detalló, esta persona, "en una situación crítica, usó el arma de fuego que le entrega el Estado y provocó la muerte de un ciudadano ecuatoriano... bueno ¿y quién quedó en prisión? El joven soldado chileno".

Pavez: "Han sido los sectores de la oposición los que han pedido apoyo de las FF.AA."

Al ser consultado por los cuestionamientos hacia la propuesta, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la iniciativa informada por el Mandatario al recordar "que han sido sectores políticos, fundamentalmente dirigentes municipales de la oposición, los que han pedido la presencia de mayor apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad".

"El Gobierno está jugando una opción audaz de proponerle al país el estudio, en nuestra institucionalidad constitucional, de un mecanismo permanente de ayuda a las policías cuando, a través de un estado de excepción constitucional nuevo y acotado, se requiera el apoyo -y no la sustitución de las tareas- de las Fuerzas Armadas", enfatizó la autoridad.

En esa línea, Pavez puntualizó que proponer "una colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías es algo que es del todo pertinente analizar".

Respaldo parlamentario a la agenda de seguridad

Las declaraciones del Ejecutivo se producen tras el anuncio oficial de la agenda de seguridad realizado mediante cadena nacional.

En el marco de la delegación que acompaña al mandatario en Colombia, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, manifestó su expectativa de que estas medidas cuenten con una amplia adhesión en el Congreso.

Según se detalló, el parlamentario confía en alcanzar consensos transversales para tramitar la normativa de protección y atribuciones para las Fuerzas Armadas y de orden.