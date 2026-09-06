Colo Colo vio frenada su racha triunfal ante Huachipato y redujo su ventaja en la cima

En un opaco compromiso en Concepción, Colo Colo igualó 0-0 ante Huachipato en el "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 22 de la Liga de Primera y vio frenada su racha triunfal, reduciendo la distancia de puntos ante sus escoltas en la tabla.

Mermado por la suspensión de Javier Correa y con los triunfos que metieron tanto la UC como la U, el elenco "albo" arrancó la fecha con una distancia de 16 unidades y trató de sostenerla tomando la iniciativa ante un rival que aguantó sus embestidas en el primer tiempo.

Las ocasiones más claras que registró la visita en el primer tiempo fueron un centro rasante que Maximiliano Romero no conectó por muy poco (20') y un zapatazo de Diego Ulloa que reventó el palo (37').

De cara al complemento, las ocasiones de los pupilos de Fernando Ortiz convirtieron en figura a Christian Bravo. El meta que estuvo afectado por las bombas de estruendo en su partido suspendido con Coquimbo, contuvo tres ocasiones claras del "popular" (48', 59' y 71').

Pese a las modificaciones, Colo Colo no pudo cambiar el panorama y se mantuvo en el primer lugar con 53 puntos, quedando a 14 de distancia de la UC y la U antes de recibir a Deportes Concepción el domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.

Mientras que Huachipato llegó a 25 unidades en el decimotercer casillero antes de visitar a Universidad de Concepción durante la misma jornada, pero a las 12:30.