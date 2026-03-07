Ortiz tras vencer a Audax: No pienso en qué posición quedamos, pienso partido a partido

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, repasó la victoria por la mínima ante Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera y le bajó el perfil a haberse ubicado como momentáneo puntero del campeonato, optando por una mirada cauta a largo plazo.

"Creo, y estoy convencido, que en líneas generales el planteamiento los jugadores lo entendieron perfecto. Si bien hubo un cambio de sistema pudieron conseguir jugar en mediocampo con superioridad numérica, lo pudieron entender", señaló en conferencia de prensa.

Ortiz apuntó a su plantel como artífice del triunfo porque "los jugadores son protagonistas de este deporte" y valoró la buena actuación de Arturo Vidal.

"Ganamos en un campo difícil. No me pongo a pensar en qué posición quedamos en la tabla, lo importante es pensar partido tras partido. Si estamos en primer lugar, es muy cambiante en ese sentido. Me gustó lo que hicieron los jugadores", añadió, aclarando que la salida de Lautaro Millán en el descanso fue para dar un nuevo aire físico al equipo.

El DT también destacó a Audax como un equipo al que debían derribar por su plantel y sistema: "Lo pudimos controlar y pudimos concretar el gol. Tuvimos oportunidades de poder concretar, no pudimos (aumentar), pero sí tuvimos el control del partido".

"Pudimos mantener una valla invicta de nuevo en un partido tan difícil. Seguiremos construyendo esa solidez defensiva y pensando y aprovechando los momentos ofensivos de mejor manera. Me preocuparía si las opciones de goles no son creadas", complementó el "Tano".

El estratega evitó hacer una comparación entre la caída en el Superclásico y este triunfo en La Florida: "No soy mucho de hablar del pasado, pero sí en esta oportunidad convertimos, en el anterior no pudimos convertir. Seré reiterativo, pero se ganó en un campo difícil con un gran rival y seguimos trabajando para mejorar".