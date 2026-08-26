Ortiz y el estreno de Vozinha: Lo hizo muy bien, estuvo a la altura de sus compañeros

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, habló tras la victoria ante Unión Española por Copa Chile y aprobó el debut del arquero Vozinha, con una primera mirada al rendimiento del caboverdiano en cancha.

"Voy a destacar el equipo. Josimar lo hizo muy bien, más allá del rival y la circunstancia de juego que quizás no fue tan exigente. El día de mañana descansará, se recuperará y entrará en una mini competencia con Gabriel (Maureira). El que yo considere que pueda estar en posibilidades de arrancar, va a arrancar", dijo en la conferencia post partido.

El DT reiteró que "somos un equipo y el equipo ha sacado el partido adelante", pero resaltando nuevamente que "Josimar lo ha hecho correctamente".

"Luego analizaré un poco mejor. No tuvo tanta exigencia como quizás nos hubiese gustado, pero estuvo a la altura de sus compañeros y su posibilidad de estar en el arco de Colo Colo. Eso es lo único que puedo llegar a decir", añadió.

Respecto a la gran cantidad de juveniles que alinearon en el Nacional, Ortiz destacó que, desde el primer entrenamiento, les comunicó que "si ellos resaltaban en su categoría, yo les iba a dar la posibilidad de jugar en Primera División".

"En su momento no me creían, pero a medida que pasaba el tiempo sabían que la chance la iban a tener. Están con nosotros a diario, saben lo que nosotros trabajamos, entonces acortamos los tiempos en poder trabajar. El que entra tiene la posibilidad de conocer el el sistema que jugamos", complementó.