Ortiz y el Superclásico: Es el partido más importante del año para nosotros y nuestra gente

El argentino Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, analizó el triunfo ante O'Higgins en la Liga de Primera y anticipó el Superclásico ante U. de Chile, señalando que es el "partido más importante del año para nosotros y nuestra gente".

"No somos los mejores cuando ganamos ni somos los peores cuando perdemos. Son tres victorias que han logrado los chicos, sabemos viene un rival de toda la vida, que todo el mundo lo quiere ganar, nos prepararemos para hacer un buen partido en casa con nuestra gente", comentó el "Tano" en rueda de prensa.

En la misma línea, indicó que "estamos logrando una continuidad con una senda de triunfos, pero desde mañana (domingo) hay que empezar a pensar en el partido más importante del año para nosotros y nuestra gente".

Respecto al triunfo sobre O'Higgins, Ortiz valoró que fue "una buena prueba para nosotros, no para demostrar, sino para saber que estamos preparados, trabajando, creyendo".

"Hicimos un buen partido en líneas generales. Tuvimos un partido sólido, ante un rival que juega bien de local siempre. El día de mañana analizaré más profundo y estos días tendremos para corregir y seguir creciendo", aseveró.

El Superclásico entre Colo Colo y la U, que se jugará en el Monumental, está programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.