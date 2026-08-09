Ortiz y el triunfo ante La Calera: Nunca tratamos de estar conformes

El argentino Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, analizó de forma escueta la victoria sobre Unión La Calera en la Liga de Primera, afirmando que quieren seguir mejorando, porque "nunca tratamos de estar conformes".

En diálogo con TNT Sports, Ortiz señaló que "siempre resalto lo mismo, las ganas de querer lograr cosas a medida que vamos avanzando".

"Somos un equipo, nunca tratamos de estar conformes con lo que sucede, ganamos en una cancha difícil", comentó.

Finalmente, fue consultado sobre cuándo será el debut de Vozinha, refuerzo estrella del equipo, pero fue esquivo con su respueta: "El lunes va a entrenar", sentenció.