¡Súper líder! Colo Colo remontó ante La Calera y firmó su noveno triunfo consecutivo en la Liga

Colo Colo extendió las sensaciones positivas en su camino al título este domingo después de remontar y vencer por 1-2 a Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán", consiguiedo así su noveno triunfo consecutivo y llegando a 45 unidades en la fecha 18 de la Liga de Primera.

La contienda comenzó cuesta arriba para los "albos" tras un tanto de Matías Campos López, quien definió de "globito" sobre el arquero Gabriel Maureira tras un balonazo profundo de Christopher Díaz (6').

Los albos reaccionaron buscando la paridad, pero chocaron constantemente con las atajadas del portero Nicolás Avellaneda ante la insistencia que tuvo Maximiliano Romero.

No obstante, en el complemento el "tigre" consiguió su premio cuando definió con un frentazo tras un centro enviado por Jonathan Villagra (60'). El panorama fue tan favorable que Leandro Hernández encaró con velocidad y decretó la ventaja (71').

Con este resultado, Colo Colo sigue firme como puntero con 45 unidades previo a su compromiso de local con O'Higgins el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas (21:30 GMT).

Por su parte, Unión La Calera permaneció en el último lugar con 13 puntos y visitará a Ñublense durante la misma jornada, pero a las 12:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún".