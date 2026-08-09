Joaquín Niemann conquistó con autoridad el título del LIV Golf de Nueva York

Joaquín Niemann cerró con broche de oro su participación en el LIV Golf de Nueva York, al coronarse campeón luego de sostener su liderato en la última jornada de competencia en el Trump National Golf Club Bedminster.

Tras una complicada ronda anterior que vio disminuida su ventaja, el chileno se quedó con el título gracias a una tarjeta total de - 16, a tres golpes del estadounidense Harold Varner III.

El festejo de "Joaking" se materializó con un día domingo donde brilló con un eagle en la bandera 15, además de los birdies en los hoyos 7 y 13 que le bajaron el perfil a su traspié en el inicio, donde tuvo un tiro sobre el par.

Con esta conquista en la duodécima fecha del calendario, Niemann logró su segunda corona del año tras la conseguida en Corea del Sur en el mes de mayo. Además, significa su noveno triunfo de su carrera en el circuito LIV Golf.