Revelan video clave sobre el accidente de José Antonio Neme en Las Condes

Nuevos antecedentes del accidente de tránsito protagonizado por José Antonio Neme salieron a la luz tras la revelación de un video de cámaras de seguridad que muestra el momento exacto de la colisión en Las Condes.

El siniestro ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, lugar donde el automóvil del periodista de Mega terminó impactando de manera repentina a un repartidor que transitaba en motocicleta.

En el material audiovisual -obtenido por Teletrece- se observa cómo el vehículo del comunicador permanecía detenido a un costado de la calzada antes de retomar la marcha justo cuando la motocicleta se aproximaba a velocidad moderada.

Las imágenes abren inmediatas interrogantes respecto a la secuencia previa del hecho, puesto que la toma no alcanza a registrar la luz del semáforo para confirmar si alguno de los involucrados realizó una maniobra imprudente o ignoró la señalización del cruce.

Los antecedentes y peritajes técnicos continuarán bajo la revisión de Carabineros para determinar con exactitud las responsabilidades correspondientes en este incidente, que dejó "muy afectado" al animador.