Pastrán: Estando en en un grande como Colo Colo, no podía desaprovechar la oportunidad

Lautaro Pastrán, delantero de Colo Colo, habló tras el sólido 3-0 que le propinó el "Cacique" a Cobresal, partido donde el chileno-argentino aportó con un gol, confirmando su buen presente en el club.

En conversación con TNT Sports, el atacante explicó las claves para su repunte en la temporada después de meses en los cuales no solamente no se hacía presente en el marcador, sino que además a veces ni siquiera veía acción.

"La verdad que ha pasado el tiempo y me he sentido mucho mejor dentro de la cancha y me he preparado más. He empezado a entrenar más la mente, más el físico", señaló.

"Sabía que estando en en un grande como es Colo Colo no podía desaprovechar la oportunidad", manifestó el extremo, quien ha anotado con tres conquistas y una asistencia en las últimas cuatro fechas del torneo.

Respecto al choque con el cuadro "minero", el mendocino detalló que "era un partido muy importante. Sabíamos que Cobresal saldría a jugar muy cerrado con línea de 4 y preparamos una buena semana. Le pudimos hacer el gol temprano y bueno, después se abrió el partido y ellos se cerraron más".

Cabe recordar que con esta victoria el elenco popular llegó a 36 puntos, sacándole doce de distancia a su más cercano perseguidor, Coquimbo Unido. Eso sí, Universidad Católica podría recortar diferencias a diez unidades si derrota a Universidad de Concepción.