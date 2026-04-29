Paul Fontaine vuelve a Blanco y Negro tras sanción de la CMF

La elección del nuevo directorio de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, no está exenta de polémicas dado que entre los directores electos por Aníbal Mosa, máximo accionista de la sociedad, figura Paul Fontaine.

El economista fue parte de los siete nombres que propuso el empresario puertomontino para representarlo en la mesa directiva y resultó electo en un proceso formal.

No obstante, Fontaine ha estado en el ojo de la polémica dado que en uno de sus períodos como director terminó siendo sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero.

Esto ocurrió en 2020, cuando la CMF estableció que infringió "el deber de abstención establecido en el artículo 165 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)", por lo que resolvió sancionarlo con una multa de 2.000 UF".

De acuerdo a la Resolución N° 3.087, en su calidad de director de Blanco y Negro, Fontaine vendió acciones de dicha sociedad estando en conocimiento de los estados financieros al 30 de junio del 2018, aprobados por el Directorio, y que a la fecha de las transacciones no eran de conocimiento público.

Así, según el dictamen "el sancionado infringió el deber de abstención, consistente en la prohibición de adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posea información privilegiada".