Periodista brasileño cuestionó a Vozinha: Dudo que sea un portero de alto nivel

El periodista brasileño Pedro Moreno analizó el fichaje de Vozinha por Colo Colo, asegurando que "tiene dudas" sobre el nivel del guardameta caboverdiano.

"Dudo que Vozinha sea un portero de alto nivel, incluso para el estándar del fútbol sudamericano", afirmó Moreno en el programa Redacao SporTV.

Además, el comunicador sostuvo que el arquero "mostró inseguridades en la salida con balón" durante el Mundial de Norteamérica.

Pese a esto, Moreno elogió su participación en la cita planetaria, asegurando que "la historia de él (Vozinha) y Cabo Verde fue bellísima, algo increíble".

"El partido que tuvo frente a España fue fantástico, más sus actuaciones ante Uruguay y Arabia Saudita. Contra Argentina tuvo una intervención mano a mano con (Lionel) Messi, después le atajó un tiro libre", agregó.