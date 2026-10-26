Piero Maza detalló violenta infracción a Leandro Hernández ante Palestino

Piero Maza, árbitro del empate 1-1 entre Palestino y Colo Colo, detalló en su informe la violenta infracción de Dilan Zúñiga contra Leandro Hernández, que terminó con la expulsión del defensor "árabe" durante los descuentos del encuentro disputado en el Estadio Santa Laura.

El juez consignó la tarjeta roja mostrada a los 90+2 minutos por "ser culpable de juego brusco grave" y entregó una descripción de la acción que provocó la sanción.

"Realiza una entrada en tacle deslizante con uso de fuerza excesiva impactando con la planta del pie a la altura del tendón de Aquiles del adversario, poniendo en peligro la integridad física", escribió Maza en el documento oficial publicado por la ANFP.

La acción, que terminó con la expulsión directa de Zúñiga, obligó a Hernández a recibir atención médica. El atacante de Colo Colo abandonó posteriormente Santa Laura con una contusión en el peroné y quedó a la espera de exámenes para determinar el alcance de la lesión.

La descripción de Maza quedará como antecedente para el Tribunal de Disciplina de la ANFP, encargado de determinar el castigo que recibirá Zúñiga por la infracción cometida en los minutos finales del encuentro.