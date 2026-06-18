Pizarro por dichos de Vidal sobre refuerzos: Su percepción es absolutamente legítima

El director deportivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, abordó las declaraciones de Arturo Vidal, quien sostuvo que Colo Colo no necesitaba refuerzos para la segunda parte de la temporada.

"La percepción que Arturo puede tener, que por lo demás es absolutamente legítima, también tiene que ver con lo que ha sido la exposición del equipo en las últimas fechas", señaló Pizarro, quien destacó que el plantel mostró "un muy buen desempeño" y un funcionamiento "muy sólido colectivamente".

El dirigente explicó que esa seguridad puede aparecer cuando un equipo se siente cómodo en su rendimiento, aunque remarcó que cualquier decisión sobre incorporaciones dependerá de las evaluaciones del cuerpo técnico: "Considerando las impresiones que en el futuro el cuerpo técnico nos entregue, las situaciones donde se puedan agregar alternativas o se pueda potenciar el desarrollo, será evaluado y sobre eso tendremos que definir".

Pizarro también fue consultado por la situación de Claudio Aquino, tanto desde el punto de vista físico como deportivo y contractual, y aclaró que el mediocampista atraviesa un proceso de recuperación.

"Claudio está recuperándose de molestias en su rodilla y esperamos que ojalá lo antes posible pueda estar integrado de forma regular al equipo", indicó el director, quien agregó que el club proyecta las próximas actividades con la intención de tener disponible a la mayor cantidad posible de jugadores.

En relación al mercado, Pizarro insistió en que el análisis se desarrolla con calma junto al cuerpo técnico y recordó que existen limitaciones claras para reforzar el plantel: "Hay un tope máximo de jugadores a contratar, tenemos claridad que solamente hay un cupo de extranjero disponible".

Sobre la opción de sumar a Diego Valdés, el dirigente evitó profundizar en el nombre del volante y explicó que las prioridades aún están en revisión.

"Más que referirme a un nombre propio en particular, creo que hemos podido observar distintas características de jugadores que podrían en el futuro ser parte de este plantel", sostuvo Pizarro, quien añadió que si Colo Colo decide contratar a un extranjero "queda con una situación ya cerrada" respecto a ese cupo.

De todas formas, el exfutbolista reconoció que los nombres que circulan tienen méritos deportivos, aunque insistió en que cada posibilidad debe ser consensuada: "No hay ninguna duda que todos tienen cualidades, merecimientos y condiciones que pueden ser valiosas. Ahora, otro tema es cómo ese tipo de jugadores pueden formar parte de este equipo, en qué momento, en qué condición".