Préstamo de Iván Román puede extenderse hasta el segundo semestre de 2027

El préstamo del defensor chileno Iván Román desde Atlético Mineiro a Colo Colo comenzó con una duración de un año, pero el acuerdo contempla la opción de extender su permanencia durante el segundo semestre de 2027, según explicó la dirigencia de Blanco y Negro durante su presentación.

Jaime Pizarro, director de la concesionaria que administra al club, detalló que el contrato incluye además una protección para Colo Colo ante una eventual participación internacional. "Esto parte por un préstamo de un año que tiene una opción de hacerse extensivo durante el segundo semestre de 2027. En caso de que estemos en un evento internacional, garantiza que el jugador pueda permanecer con nosotros hasta que concluya esa participación", explicó.

El directivo agregó que Colo Colo asumirá íntegramente la remuneración de Román mientras permanezca en el club. El acuerdo alcanzado con Atlético Mineiro no contempla una opción de compra de los derechos económicos del jugador.

Jaime Pizarro explicó por qué Colo Colo apostó por Román

Jaime Pizarro explicó que la contratación respondió principalmente a la planificación deportiva del club y a la posibilidad de ampliar las alternativas disponibles para el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

"En los análisis deportivos obviamente que encajaba perfectamente bien. Permite reubicar jugadores, permite lograr en el ámbito deportivo una cobertura bastante más amplia y eso nos hace proyectarnos inmediatamente a no solamente cumplir este segundo semestre, sino tener una trayectoria más larga hasta 2027", señaló.

Pizarro también destacó la disposición de Atlético Mineiro para concretar la operación y valoró la llegada de un futbolista identificado con Colo Colo y con experiencia reciente en Brasil. "Nos alegra muchísimo, dado que él además es colocolino, que ha tenido una experiencia y no nos cabe ninguna duda de que su rendimiento también le va a permitir mirar en el horizonte a nuestra selección nacional", comentó.

La planificación de Colo Colo también apunta a 2027

El director afirmó que la conformación del plantel ha sido trabajada permanentemente con Fernando Ortiz y su cuerpo técnico. "Hemos tenido siempre una muy fluida conversación con el cuerpo técnico. Ellos han dado también sus argumentos y puntos de vista en distintas situaciones", explicó.

Pizarro agregó que las decisiones adoptadas buscan "potenciar el rendimiento deportivo", pero con una mirada que supera el segundo semestre de 2026 y apunta a entregar una base competitiva para la próxima temporada.