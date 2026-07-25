Relator de TNT la rompió con referencia al rescate "del Chino y las tías" durante partido de Colo Colo

De ser una historia policial a chisme nacional, el rescate de un hombre y dos mujeres en el Cajón del Maipo efectuado el pasado miércoles llegó al fútbol, mediante una comentada frase en el relato televisivo del partido Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera.

Alejandro Lorca, narrador de TNT Sports que frecuentemente incluye bromas y referencias sobre los temas de actualidad, hizo un símil con el operativo y la defensa del "Cacique" durante cierto punto del encuentro.

"Colo Colo atrás resistiendo, tolerando. Colo Colo en un refugio, no tan grato como el del Chino y las tías", señaló. Los internautas no dejaron pasar aquella frase, compartiendo el clip en redes sociales.