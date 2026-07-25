Fin de contribuciones: Cerro Navia pide que compensación "no vaya a los más ricos, sino al Fondo Común"

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, abordó en Cooperativa el mecanismo de compensación a los municipios que plantea el Ejecutivo y pidió que parte de ese dinero "no vaya directamente a los municipios más ricos de Chile, sino al Fondo Común Municipal".

"Si de aprobarse tal cual como el Gobierno busca (que sea la compensación, según) esta indicación, sería una tragedia que no se ha logrado dimensionar. Imagínate pedirle a los vecinos de La Pintana, de Lo Espejo, de Cerro Navia -tres comunas más pobres de la RM-, que estén financiando a la mantención de áreas verdes de Las Condes, Vitacura y Providencia directamente a través del IVA", criticó.

"Claramente, esto lo que va a hacer es perpetuar un modelo donde los que tienen más van a seguir teniendo más por siempre, pero financiado por los más pobres, y creemos que eso es profundamente desigual e injusto", expresó Tamayo.

"¿Qué planteamos? El Gobierno y el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz dijo 'vamos a compensar y no los 130 millones de dólares que dijimos en un inicio, sino que 200 al sistema municipal'. Lo único que estamos diciendo es que esa diferencia, esos 70 millones, no vayan directamente a los municipios más ricos de Chile -Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén-, sino que vayan al Fondo Común Municipal", solicitó el jefe comunal.

"No estamos pidiendo un esfuerzo adicional ni decir 'mire, haga aparecer de alguna forma misteriosa más dinero', sino que planteamos que lo que ya se comprometió se haga a través de este fondo común que, en base a distintos criterios -población, nivel de pobreza- va distribuyendo recursos. Le va a llegar a Las Condes y Vitacura, sí, pero también a las comunas pobres de Chile", exhortó.